Benevento: stamani in campo, domani riposo Già stilato il programma della settimana che prelude alla sfida col Potenza

Auteri ha già programmato la ripresa della preparazione in vista della partita contro il Potenza di domenica 18 (l'orario di inizio, salvo cambiamenti, dovrebbe essere alle 21).

Stamani alle 9,30 seduta defaticante per chi ha giocato la partita di ieri sera contro il Taranto, regolare per gli altri. Domani, martedì 13, giornata di riposo.

Si riprende mercoledì con una doppia seduta di allenamento, alle 9,30 di mattina, alle 17,45 nel pomeriggio. Poi si va avanti a orari alternati: giovedì, giorno di Ferragosto, di mattina alle 9,30, venerdì di pomeriggio alle 17,45. Sabato di nuovo seduta mattutina, prima della partenza per Venticano alle 19. Domenica mattina breve rifinitura, in notturna la sfida col Potenza per il secondo turno di Coppa Italia.