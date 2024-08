Benevento, riprende la preparazione: riecco Simonetti In campo insieme agli altri anche Agazzi e tutti i giocatori reintegrati

(f.s.) Si riprende sul serio dopo la “sgambatura” col Taranto e prima della sfida col Potenza di domenica sera. Ci sono novità sulle presenze all'Imbriani: prima di tutto Pierluigi Simonetti, più o meno già tirato a lucido, Davide Agazzi, che forse ha una condizione ancora più approssimativa. E poi ci sono i cosiddetti reintegrati: Acampora, già a pieno regime negli esercizi che richiede Auteri, Viviani, che fa un po' di corsa insieme a Lanini, poi anche i vari Benedetti e Alfieri. Tutto il resto della truppa, compreso Alin Tosca, è a disposizione del tecnico di Floridia (manca ovviamente solo Carforza alle prese con la frattura al mignolo del piede). C'è anche Nardi sulle tribunette, che assiste alla seduta di allenamento dei compagni, in attesa della visita programmata a Bologna, dal dottor Lo Presti, per lunedì.

E' evidente che i riflettori alla ripresa fossero puntati soprattutto su Simonetti, che ha seguito un programma di recupero con lo staff medico per essere praticamente già pronto al rientro con il gruppo di Auteri. Da quello che s'è visto non servirà molto per arrivare ad una condizione apprezzabile, così come la settimana scorsa anticipò lo stesso Auteri: “Non ho dubbi su questo, lui è un atleta e in quanto tale sul piano fisico può recuperare più in fretta”.

Insomma uno squarcio di sole (figurato, perchè quello vero emana un calore insopportabile) in vista delle situazioni future. Di Acampora e Viviani abbiamo detto ieri. Possono essere reintegrati, evitando di cercare sul mercato i sostituti di Nardi. Tutto si deciderà in fretta, in questi giorni.

Nella foto (Taddeo) di stamattina, Simonetti nel vivo degli esercizi voluti da Auteri