Abbonamenti, infranto il muro delle 3.500 tessere Mancano ora 11 giorni alla chiusura della campagna

Sono bastate 25 tessere d'abbonamento per infrangere la soglia delle 3.500 sottoscrizioni. Per la precisione la cifra totale segna 3.501. Ne mancano insomma 39 per pareggiare i conti col numero fatto segnare lo scorso anno (3.740). Alla chiusura della campagna denominata “L'amor che move il Sannio e l'altre streghe” mancano ora 11 giorni, c'è tempo fino alle 23,59 di domenica 25 agosto per migliorare il dato dello scorso campionato.