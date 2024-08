Benevento, Ferragosto di lavoro Riposo al pomeriggio, si riprende domani alle 17,45

Ferragosto di lavoro per i giallorossi, che proseguono spediti verso la sfida del secondo turno di Coppa Italia contro il Potenza (domenica 18, ore 21). E' l'ultima occasione per testare i giallorossi prima dell'inizio del campionato, fissato per lunedì 26 agosto. La Coppa Italia, per la cronaca, tornerà a novembre (25, 26 e 27) e se il Benevento dovesse passare il turno saprebbe gia con chi giocare negli ottavi, ovvero contro la vincente di Picerno-Team Altamura. Anche in quel caso si tratterà di turno unico.

Stamattina Auteri ha continuato il lavoro iniziato con la doppia di ieri. Oggi una sola seduta, poi pomeriggio libero. Esercitazioni soprattutto con le finalizzazioni a rete e la costruzione del gioco. Poi l'immancabile partitella finale. Abbastanza buone le condizioni dei “recuperati” Simonetti e Agazzi, così come quelle degli atleti aggregati e reduci dai prestiti, vale a dire soprattutto Acampora e Viviani. Il centrocampista napoletano sta mostrando una gran voglia di riscatto e potrebbe anche essere preso in considerazione per le convocazioni di sabato. Domani l'allenamento all'Imbriani è previsto per il pomeriggio (17,45).

E' evidente che il lavoro della squadra sia soprattutto rivolto alla prima di campionato del 26 agosto contro la Cavese, ma il “passaggio” obbligato è questa partita contro il Potenza di Pietro De Giorgio.

La squadra lucana (nelle cui fila ci sono due ex giallorossi, il portiere Alastra e Francesco Rillo, mandato in prestito proprio qualche settimana fa) si basa ancora sulle performances del bomber Caturano a cui il diesse De Vito ha aggiunto quest'anno in attacco l'ex torrese D'Auria. In questa seconda partita stagionale dovrebbero rientrare il portiere Alastra (ex Benevento) ed esordire il neo acquisto Riggio (difensore dal Taranto).