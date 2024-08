Benevento, i "dieci abbonamenti di Ferragosto" Neanche nel giorno super-festivo si è fermata la vendita delle nuove tessere

I “dieci” di Ferragosto. Non è il titolo di un film, ma sono quei dieci tifosi del Benevento che hanno scelto un giorno super-festivo per sottoscrivere l'abbonamento alla squadra giallorossa. Andrebbero segnalati come si usa con i primi dieci che hanno sottoscritto la nuova tessera. Benevento è deserta, per lo più si pensa a passare una giornata di completo relax, di svago. Invece loro hanno pensato bene di dimostrare il loro attaccamento alla compagine giallorossa comprando quella tessera che gli consentirà di assistere a tutte le partite casalinghe (meno una) della loro squadra del cuore. Un atto d'amore, così come dice il “claim” della campagna: “L'amor che move il Sannio e l'altre streghe”. E così anche a Ferragosto il numero degli abbonati cresce: dai 3.501 di ieri si è passati ai 3.511 di oggi. Un altro passettino avanti verso la quota dell'anno scorso (3.740).

Per sottoscrivere la nuova tessera d'abbonamento ci sarà tempo fino alle 23,59 di domenica 25 agosto.