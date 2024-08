Benevento, dopo Ferrara pronto un altro colpo Nel mirino Silvestri del Cesena

Non si ferma il Benevento. Dopo l'arrivo di Antonio Ferrara (triennale per lui) si punta su un difensore centrale. Interessa Luigi Silvestri del Cesena. Che potrebbe venire nel Sannio attraverso la formula del prestito. Il giocatore può occupare sia il ruolo di centrale in una linea a quattro ma anche fare il braccetto in una difesa a tre. Si sta lavorando in questa direzione. La trattativa è ben avviata. Intanto questo pomeriggio si è allenato col gruppo Ferrara. Il neo arrivato potrebbe già essere pronto per la sfida interna con la Cavese.