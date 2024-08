Benevento, Ferrara: sono già pronto per la Cavese Le prime dichiarazioni del terzino sinistro arrivato oggi in città

Fresco di contratto (triennale per lui) Antonio Ferrara, intervistato da Ottochannel, si è detto entusiasta di abbracciare questo nuovo progetto. “Felice di questa mia scelta. Devo soprattutto ringraziare il presidente Vigorito, il direttore Carli e il mio procuratore De Rosa, tutti hanno lavorato meticolosamente per portarmi in questa nuova realtà. Darò il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata concessa”.

Le sue caratteristiche fanno al caso di Auteri. “Nel mio ruolo, quello di terzino sinistro, ho come punto di forza la corsa, spingo molto sulla fascia ma prediligo giocare anche con la palla. So bene quello che mi chiederà il mister e sono pronto a seguire le sue indicazioni”.

Ferrara sarà a disposizione del Benevento per la sfida interna con la Cavese. “Sono prontissimo. Sto bene e non vedo l'ora di mettermi in gioco con questa maglia. Deciderà il tecnico, ma per lunedì sarò arruolabile”. Un messaggio ai tifosi sanniti. “Vi aspetto al Vigorito. E mi auguro di partire tutti col piede giusto”.