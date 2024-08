Ancona tanti abbonamenti, l'onda non si ferma Anche oggi sottoscritte 135 tessere, cinque in più di ieri

130 tessere venerdì, 135 oggi. L'onda non si ferma, gli abbonamenti del Benevento hanno raggiunto la considerevole cifra di 4.189. Siamo ormai agli sgoccioli, c'è solo un giorno a disposizione per far salire ancora di più la quota finale. Quella di domani, come abbiamo detto tante volte, è l'ultima giornata utile per sottoscrivere un abbonamento per la stagione del Benevento Calcio: si chiude alle 23,59. Il successo è insindacabile, manca l'ultimo passo e avremo la cifra definitiva.