Il match winner Pinato: "Il gol lo dedico a Nardi" "Secondo me abbiamo un centrocampo fortissimo, nonostante tutto"

Marco Pinato, match winner a sorpresa. Il gol della vittoria lo segna lui, a dispetto del distratto commenatore di Sky che lo assegna a Perlingieri: “Non importa, Mario è un bravissimo ragazzo, lo avrebbe meritato anche lui”. Ma sul tabellino corretto ci sarà sempre il nome di Pinato: “E sono contento, era importante fare i 3 punti. Le prime partite non sono mai semplici, ora c'è il Catania ed è un po' più difficile, ma ci arriviamo con lo spirito giusto. Ho fatto un bel ritiro, ma ho avuto dei problemi alla fine che mi hanno condizionato. Questo gol mi dà morale”.

Un pensiero ai tifosi: “Anche l'anno scorso l'ho detto: giochiamo per loro, li ringraziamo e quando fanno il tifo ti spingono sempre di più”.

La tattica diversa non sembra condizionarlo: “Ho sempre giocato da mezzala, l'anno scorso in un modulo diverso. Secondo me è cambiato quest'anno che ci siamo un po' responsabilizzati, abbiamo una squadra più giovane. Bisogna portare entusiasmo”.

La dedica che non ti aspetti: “Siamo un centrocampo fortissimo, mi dispiace per Pippo Nardi, come ragazzo gli darei 110 e lode, e per questo gli dedico il gol, spero l'abbia visto. Siamo un'ottima squadra e cresceremo”.