Al Massimino dirige Di Francesco di Ostia Lido Un precedente per lui col Benevento nel campionato scorso

Sarà il quarto anno Dario Di Francesco di Ostia Lido a dirigere lunedì prossimo la sfida al Massimino tra Catania e Benevento. Di Francesco ha diretto 37 partite in serie C con 16 vittorie delle formazioni di casa, 11 pareggi e 10 vittorie in trasferta. Ha decretato 11 rigori e comminato 6 espulsioni.

L'arbitro di Ostia ha già diretto il Benevento nel campionato scorso, al Vigorito contro il Messina (1-1). Due imvece i precedenti col Catania: a Giugliano con gli etnei vincenti e ad Avellino con sconfitta clamorosa per 5-2.

Di Francesco sarà coadiuvato dagli assistenti Vittorio Consonni (Treviglio) e Matteo Taverna (Bergamo). Quarto ufficiale Alessandro Gervasi (Cosenza)