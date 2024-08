Benevento, per il maltempo annullata la seduta del pomeriggio Domani doppia: nel pomeriggio si riprende con l'allenamento a porte aperte

Il maltempo ha costretto la squadra giallorossa a cambiare il programma d'allenamento odierno. Dopo il turno di riposo del mercoledì, era stata predisposta per oggi una doppia seduta di allenamento. La “bomba” d'acqua caduta sul capoluogo nel primo pomeriggio e protrattasi fino alle 18, ha indotto i tecnici ad annullare la seduta del pomeriggio. Dunque è andata in scena solo quella del mattina (9,30) e Auteri s'è fatta andar bene solo la seduta mattutina.

I tecnici hanno deciso di recuperare la seduta annullata, aggiungendone una per domani mattina (9,30). Domani pomeriggio inece all'Antistadio Imbrian ci si ritroverài per l'allenamento che è già stato predisposto a cancelli aperti. Non dovrebbero esserci allerte meteo, visto che domani è attesa su Benevento una giornata intensa di sole.