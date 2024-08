Borello: "Benevento, non ho esitato un minuto: è la scelta giusta" Le parole del nuovo acquisto giallorosso

Borello non vede l'ora di mettersi a disposizione di Auteri. Dopo aver firmato con il Benevento, quest'oggi ha preso parte al primo allenamento: “Le mie sensazioni sono positive. Sono felice di essere a Benevento, per me si tratta di una grande opportunità in una piazza di un certo spessore. Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. La trattativa? Si è sviluppata negli ultimi giorni. Il mio procuratore mi ha parlato dell’interesse del Benevento e non ho esitato neanche per un istante. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta, questa squadra può valorizzare ed esaltare le mie caratteristiche: non posso fare altro che crescere”. Borello è a disposizione per la trasferta di Catania: "Sarà subito una bella partita, tra l’altro molto difficile. Cercheremo di dare il massimo, con l’intento di portare a casa un risultato positivo”.

Borello ha poi proseguito: "Sono un esterno offensivo, ma nell’ultimo periodo ho giocato anche da trequartista o da mezzala offensiva. Ovviamente, mi adatterò a ciò che mi dirà il mister. Auteri l’ho sempre incontrato da avversario e le sue squadre hanno sempre mostrato una forte identità offensiva. Che dire, non vedo l’ora di lavorare con lui. Dovremo affrontare questo campionato con la giusta mentalità: solo lavorando bene potremo dare vita a una grande annata".