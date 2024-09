Il Trapani perde la partita e... la voce Silenzio stampa dopo il netto 3 a 0 subito ad opera del Picerno al Municipale

Glielo hanno detto anche i tifosi trapanesi sui social subito dopo la partita al patron della loro squadra: serve più equilibrio anche nella comunicazione. Non si può parlare tanto (e a sproposito) prima della gara e poi perdere la voce dopo che si è subito una cocente sconfitta. Tant'è.

A Trapani aveva fatto rumore la conferenza pre-partita del presidente Antonini e dell'allenatore Torrisi, ma ha finito col fare ancora più rumore il silenzio stampa del dopo-partita col Picerno. La squadra di Torrisi aveva appena perso per 3 a 0 e gran parte della tifoseria aveva già chiesto la sua testa, non ritenendolo pronto per la serie C.

Questo è il campionato di terza serie, il più difficile d'italia. Parlare con spavalderia non conviene, si rischiano brutte figure. Come quella della squadra siciliana. Il Picerno invece vola come un jet: due vittorie di fila, 7 gol rifilati ad Avellino e Trapani. L'out sider lotta per conquistare una etichetta più importante.