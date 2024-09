Trapani, nella notte esonerato Torrisi Devastante la sconfitta interna col Picerno: la notizia non è stata ancora ufficializzata

Una sconfitta devastante. La “notte dei lunghi coltelli” ha fatto esplodere la rabbia del presidente Antonini. Così Trapani ha già esonerato il suo allenatore. Ne dà notizia il sito “Trapani granata”, che si affretta a sottolineare come non ci sia ancora l'ufficialità. Ma la decisione è stata presa: Alfio Torrisi, il trainer della promozione, dopo la sconfitta interna, la prima di questo campionato, nella sfida col Picerno, non è più l'allenatore del Trapani.

Il presidente della società siciliana come sempre punta in alto e vorrebbe portare sulla panchina granata Attilio Tesser, reduce dalla complicata avventura con la Triestina. Il nome in alternativa è quello di Delio Rossi.