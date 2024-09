Borello, 20 giorni di stop Per Pinato confermata la "sofferenza pubica": non è utilizzabile

Gli esiti degli esami strumentali a cui si sono sottoposti Borello e Pinato, hanno in parte confermato ciò che era stato previsto dallo staff medico. Per il trequartista ex Monopoli si è evidenziata una distrazione di primo grado (è quello più basso...) al bicipite femorale: per rivederlo in campo serviranno circa una ventina di giorni. Per Pinato confermata la diagnosi dei giorni scorsi di “sindrome retto adduttoria dovuta ad un'infiammazione dell'osso publico”. Entrambi i giocatori saranno evidentemente costretti a saltare la sfida col Potenza.