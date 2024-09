Ecco il "murales" dedicato alle campionesse del volley E' stato realizzato in via Lungosabato don Emilio Matarazzo

Si chiama “Grazie italiane”, rappresenta l'abbraccio ideale tra Paola Egonu e Monica De Gennaro, campionesse olimpiche del Volley. E' la risposta beneventana all'episodio di inciviltà a sfondo razziale perpetrato a Roma lo scorso 13 agosto, oltre che un'opera di rara bellezza e suggestione. E' un murales assai significativo realizzato sull'edificio di proprietà dell'Acer in via Lungosabato don Emilio Matarazzo, da Fabio Biodpì in collaborazione con Gambiano Muhammed Ceesay in arte Nuru B. Nella foto i due artisti stanno ancora rifinendo la loro opera, che si installa sul lato di un edificio che già vive intensamente lo sport beneventano, per ospitare a piano terra la sede degli ultrà del Benevento Calcio. Un'opera che ha avuto il consenso unanime della Giunta Comunale e che merita di essere visto con gli occhi di chi ama l'arte e lo sport come simbolo di integrazione tra tutte le civiltà.