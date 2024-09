Benevento, Auteri ha alternative in ogni reparto Fatta eccezione per Pinato e Borello, gli altri sono quasi tutti in condizione di scendere in campo

Manca ancora una seduta di allenamento fissata per questo pomeriggio, ma (fatti i debiti scongiuri), Auteri sa già su chi poter contare per la sfida contro il Potenza. Fuori gioco ci sono solo Pinato e Borello, di cui abbiamo parlato (distrazione di primo grado al bicipite femorale per l'ex Monopoli, sindrome pubica per il centrocampista monzese). Restano monitorati i vari Meccariello e Carfora non ancora al meglio, ma in via di guarigione.

E allora sulle scelte del tecnico possiamo solo interpretare il suo pensiero. In difesa ha qualche uomo in più rispetto a Catania: soprattutto il marocchino Oukhadda, che aveva solo bisogno di ambientarsi e di crescere nella condizione, e il rumeno Alin Tosca, che smaltita la lieve infrazione muscolare, deve solo calarsi psicologicamente nel campionato che andrà a disputare insieme ai suoi compagni.

E allora si capirà che Auteri potrà scegliere con cura gli elementi che formeranno la difesa: può confermare l'esperimento di giovedì con Oukhadda a destra e Berra al centro, così come può ancora tenere il capitano a destra e fidarsi di Viscardi che è rientrato rapidamente in gruppo. Saranno scelte fatte sulla base di una condizione che per alcuni è molto simile.

A centrocampo non si potrà prescindere dalla presenza di Viviani e Acampora, che sono decisamente in crescita di condizione. Al loro fianco dovrebbe esserci Talia, che ha iniziato male a Catania, ma ha finito in crescendo. In attacco punti fermi sembrano essere sia Manconi (in palla nell'allenamento del giovedì con alcuni gol di pregevole fattura) che Lamesta. Rimane da scegliere il terzo della linea avanzata. Perlingieri a Catania ha interpretato al meglio il ruolo, ha coperto l'area di rigore, ha concluso nello specchio della porta. Potrebbe essere lui il prescelto a scapito di Lanini, che ha evidente bisogno di lavorare ancora per raggiungere la condizione migliore. C'è anche Starita, che sembra in buona forma. Difficile che Auteri rinunci al tridente, anche se in corso d'opera, se le circostanze dovessero richiederlo, potrebbe optare per un esterno meno offensivo come Simonetti.

Si capisce che al di là di una condizione complessiva che non è allo stesso punto per tutti, Auteri ha la possibilità di schierare una squadra competitiva e che abbia anche le dovute alternative. E' lecito attendersi una bella vittoria.