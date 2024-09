Benevento, Auteri ne convoca 24 C'è di nuovo Carfora, non ancora Agazzi

Auteri ha convocato 24 elementi per la gara di domani sera contro il Potenza. C'è di nuovo Carfora, non ancora Meccariello e Agazzi, che pure si erano allenati in settimana.

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò

1 Nunziante Alessandro

68 Lucatelli Igor



DIFENSORI

44 Avolio Vincenzo

20 Berra Filippo

96 Capellini Riccardo

23 Ciurleo Marco

32 Ferrara Antonio

27 Oukhadda Shady

3 Sena Francesco Pio

13 Tosca Alin

5 Veltri Angelo

25 Viscardi Angelo



CENTROCAMPISTI

17 Acampora Gennaro

4 Prisco Antonio

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

24 Viviani Mattia



ATTACCANTI

35 Carfora Lorenzo

73 Lamesta Davide

10 Lanini Eric

9 Manconi Jacopo

33 Perlingieri Mario

7 Starita Ernesto