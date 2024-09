Caso scommesse, ridotta la squalifica di Pastina La Corta federale d'Appello si è espressa: resta il proscioglimento per Brignola e Letizia

È stato pubblicato il dispositivo della Corte federale d'Appello. Respinti i ricorsi presentati dalla Procura federale contro il proscioglimento di Brignola e Letizia, relativi al caso scommesse. Ridotte le squalifiche di Pastina e Forte. Ecco il comunicato:

accoglie in parte il reclamo n. 0024/CFA/2024-2025 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Francesco Forte la sanzione della squalifica di mesi 9 (nove), di cui 4 (quattro) commutabili in prescrizioni alternative; condanna, altresì, all'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00); - accoglie in parte il reclamo n. 0025/CFA/2024-2025 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Christian Diego Pastina la sanzione della squalifica di mesi 24 (ventiquattro) di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative; condanna, altresì, all'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).