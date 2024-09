Il Catania perde Di Tacchio per un po' Dappertutto si segnalano infortuni più o meno gravi: è il prezzo per avere l'alta intensità

Il Benevento non è certo l'unica squadra a dover patire degli infortuni. E' il calcio moderno che chiede ai giocatori sempre di più, per toccare punti altissimi di intensità di gioco. Così anche a Catania hanno “ferite” da ricucire.

Il report medico diffuso dalla società mette in rilievo soprattutto l'infortunio patito da Francesco Di Tacchio che ha riportato una lesione tendinea a carico del flessore della gamba destra. Nelle prossime ore, il centrocampista rossazzurro si sottoporrà ad ulteriori approfondimenti e visita specialistica per valutare l’eventuale trattamento conservativo o chirurgico. Allo stesso tempo riposo e terapie per Gabriel Popovic, non ancora ristabilito dopo l’infortunio muscolare in allenamento. Mentre sono nuovamente disponibili Filippo D’Andrea e Kaleb Jiménez, al lavoro con i compagni fin dall’inizio di questa settimana; primi test in gruppo, ieri e oggi, per Ertijon Gega, Luca Verna e Adriano Montalto.

Questo giunge dalla Sicilia, senza parlare di quello che sta avvenendo ad Avellino. Fermo ancora Tribuzzi (lesione al retto femorale, ne avrà ancora per una ventina di giorni...), i biancoverdi hanno visto fermarsi uno dietrol'altro Toscano, Liotti (che potrebbe però essere convocato per Cava), oltre che Cancellieri e Rigione. Senza parlare del malanno di Patierno, che passa di consulto in consulto per capire cosa lo assilla.

Problemi anche a Foggia che ha affrontato il Monopoli senza alcuni suoi pezzi da novata e con altri che sono in ritardo di condizione (Gargiulo, Murano, Millico). Intanto il neo acquisto Da Riva sarà assente ancora per oltre un mese, mentre Danzi è alle prese con uno stiramento che lo ha costretto a saltare già due gare. Brambilla spera di riavere almeno Tascone.

Ci fermiamo qui. Non ci viene di dire mal comune mezzo gaudio, ma è lampante che i problemi fisici siano dappertutto. Chi riesce a superarli avrà maggiori chances degli altri in questo campionato.