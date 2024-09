Benevento, Auteri è già al lavoro di sintesi Il tecnico deve scegliere se ripartire dall'undici di domenica o cambiare qualcosa

Per il Benevento ultima seduta di allenamento questo pomeriggio prima della rifinitura di domani mattina. La notizia buona è che Auteri ha recuperato praticamente tutti, fatta eccezione per Borello, alle prese con una distrazione muscolare di primo grado e quindi risolvibile in poco tempo, e per Marco Pinato, che continua ad allenarsi in modalità differenziata per gestire la sofferenza pubica. Ovvio che nessuno dei due sarà convocato per la trasferta di Bari. Dove invece possono trovare posto rispetto alla settimana scorsa sia Meccariello che Agazzi. Dipenderà da Auteri, ma i posti ci sono. Come è risaputo in C si possono portare in panchina ben 15 elementi, e considerato che la settimana scorsa erano 13, si capisce come ci sia assolutamente posto tra i convocati anche per Meccariello e Agazzi.

Si comprende anche da questo che il tecnico possa scegliere in una lista davvero ampia l'undici da mandare inizialmente in campo. D'altro canto con le cinque sostituzioni possibili rimane anche l'agio di poter utilizzare quanti più elementi possibile.

Certo che analizzando la gara di domenica scorsa, appare davvero difficile che ci possano essere degli avvicendamenti. Se Auteri dovesse optare per qualche cambio lo farebbe solo per una questione fisica. E' lui che ha il polso della situazione nel corso della settimana e sa bene come gestire i suoi uomini. E' ovvio che abbia registrato la crescita di molti, su tutti quella di Viviani e Simonetti, due elementi di grande spessore e qualità, capaci di fare la differenza nel campionato di serie C.

Ma la tentazione di non cambiare nulla è comunque forte. Quel 4-2-1-3 varato contro il Potenza può essere ancora il sistema scelto per sbancare Bari. Nella difesa a quattro difficile che possano esserci nuovi inserimenti, anche se sembrano assolutamente affidabili sia Tosca che Viscardi, magari pronti ad entrare in partita in corsa. I due play fatti in casa, Talia e Prisco (fresco di rinnovo), meriterebbero senz'altro la riconferma, anche se alle loro spalle spingono forte Matia Viviani e Pier Luigi Simonetti. Anche in questo caso Auteri può programmare delle staffette per dare il giusto respiro a chi ha speso tanto nel corso della gara. Il ruolo di trequartista tra le linee è assolutamente appannaggio di Acampora, protagonista assoluto contro il Potenza. Così come appare difficile mutare la conformazione dell'attacco: Manconi si è giovato del gran lavoro del giovane Perlingieri, che protegge palla come nessuno e offre assist preziosi ai compagni. E Lamesta appare imprescindibile per questa squadra. Anche in attacco premono per un posto da titolare Lanini, rimasto fuori domenica sxorsa, e Starita, decisamente in crescita rispetto al passato, Vedremo, insomma, se Auteri ripartirà proprio dal poker col Potenza.

Nella foto Starita marcato da Berra