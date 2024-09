Serie C / Diretta Team Altamura-Benevento 0-0, LIVE Segui la testuale del match del San Nicola, valido per la quarta giornata di campionato

Al San Nicola di Bari si affronta l'Altamura e il Benevento per la quarta giornata del girone C di Serie C. I pugliesi sono a caccia del primo risultato positivo della stagione, mentre la Strega vuole dare continuità alla bella vittoria conquistata al Vigorito contro il Potenza.

11' - Palla di Oukhadda per Manconi, ma il colpo di testa della punta giallorossa è alto

10' - Lungo possesso palla del Benevento che cerca i varchi giusti

4' - Colpo di testa di Minesso che sorvola la traversa

3' - La prima conclusione è di Acampora che ci prova dal limite, ma Pane blocca facilmente

1' - Comincia Team Altamura-Benevento!

Team Altamura-Benevento 0-0, il tabellino

TEAM ALTAMURA (4-1-4-1): Pane; De Santis, Sadiki, Gigliotti, Poggesi; Franco; Minesso, Dipinto, Rolando, Mane; Molinaro. A disp.: Viola, Di Toma, Andreoli, Peschetola, Grande, Silletti, Leonetti, Palermo, Sabbatani, Acampa, Bumbu, D'Amico. All.: Di Donato

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara; Talia, Prisco; Lamesta, Acampora, Manconi; Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Starita, Lanini, Tosca, Simonetti, Agazzi, Viviani, Viscardi, Carfora. All.: Auteri

Arbitro: Bozzetto di Bergamo. Assistenti: Cardona di Catania e Tesi di Padova. Quarto ufficiale: Eremitaggio di Ancona