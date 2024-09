Chi sceglierà Auteri al posto di Acampora e Ferrara? Il tecnico ha molte alternative, la settimana di lavoro sarà decisiva

Non sono infortuni gravi, ma per il primo tour de force del campionato il Benevento dovrà fare a meno di loro. Acampora e Ferrara se la sono “cavata” con una distrazione di primo grado, il napoletano al bicipite femorale, l'ex Taranto al polpaccio. Tempi di recupero: 15 giorni per Acampora, 20 per Ferrara.

La squadra giallorossa questa mattina ha ripreso ad allenarsi. La speranza è quella di riavere almeno Borello, assente la settimana scorsa anche lui per una distrazione di primo grado al bicipite femorale. L'ex Monopoli ha già fatto passi importanti verso il recupero e Auteri non dispera di riaverlo già domenica contro il Foggia. Al di là delle scelte di partenza, il tecnico avrebbe subito l'alter ego di Acampora, l'uomo da utilizzare eventualmente tra le linee e che può dare qualità e sprint alla fase d'attacco. Non se ne parla per Marco Pinato, che per tornare ad uno standard accettabile ha bisogno ancora di un po' di tempo. La pubalgia è malanno subdolo e va gestito con grande attenzione ed efficacia per non ricaderci in tempi brevi.

Contro il Foggia domenica, dunque, il tecnico di Floridia si ritrova a ridisegnare l'assetto che aveva studiato sin dalla partita contro il Potenza. Al posto di Ferrara, come esterno di sinistra dello schieramento giallorosso, Auteri ha due alternative, altrettante valide. La prima è costituita dal giovane Viscardi, che dà ampie garanzie nel ruolo, anche se non viene considerato un elemento molto offensivo come piace al tecnico. Al suo posto potrebbe trovare posto anche Alin Tosca, che quel ruolo ha ricoperto in passato: nel Farul Costanza ad inizio carriera, poi nel Betis in Spagna, nel Paok in Grecia e nella Nazionale rumena, dove ha segnato anche un gol nel settembre del 2021 contro il Liechtstein (2-0). Con i turchi del Gazientep, prima che tornasse in giallorosso, ha persino giocato qualche partita da centrocampista di sinistra. La settimana di allenamenti servirà anche a chiarire questi dubbi. In quanto ad Acampora, s'è detto: il suo sostituto naturale sarebbe Borello, ma non è detto che il tecnico non opti per un centrocampista meno offensivo (Viviani, Agazzi, Simonetti).

Il Foggia avrà un giorno di riposo in meno avendo giocato il posticipo ieri sera a Latina. Partita dai due volti quella del Francioni, che denota una condizione non ancora ottimale dei satanelli. Brambilla ha recuperato in terra pontina Danzi, Millico e Tascone, ma nessuno è parso al meglio. Rimangono al palo il difensore Parodi e il mediano ex Atalanta Da Riva, per il quale serviranno ancora una ventina di giorni per il rientro. I tifosi rossoneri non sono molto contenti del cammino dei loro beniamini, Brambilla invece sembra volersi accontentare per il momento: “A Latina abbiamo cercato la vittoria più dei padroni di casa – dice - alternando momenti buoni ad altri meno, ma siamo appena partiti per il nostro percorso e serve un po' di tempo per una squadra che ha cambiato tanto”.