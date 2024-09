Simonetti: "Dovrò offrire una cena a Prisco" In entrambi i gol ci sono stati gli assist preziosi del centrocampista

E' la sua seconda doppietta da quando veste la maglia giallorossa: la prima la rifilò l'anno scorso al Crotone. Quest'anno è toccata alla Juventus. D'accordo era quella “Next Gen”, ma sempre maglie bianconere erano quelle davanti ai suoi occhi. E' felice Pierluigi Simonetti: “Sicuramente è una bella sensazione, contro una squadra buona, una bella serata. La mia collocazione tattica? Io cerco di fare quello che mi chiede il mister. Bè è difficile spiegarlo. Però mi piace come posizione in campo, posso dare una mano in entrambe le fasi, credo di averne le capacità, Cercherò di limare i difetti e di migliorare sempre”.

Bella vittoria e ottima prestazione: “Siamo una buona squadra, stiamo bene insieme, dove può arrivare lo dirà il tempo. Esprimiamo il buon gioco in partita, anche quando gli avversari vengono avanti esprimiamo un bel gioco”. Due gol di Simonetti, due assist di Prisco. Una cena la merita il giovane metronomo giallorosso: “Bè certo ci abbiamo scherzato su anche in un'altra occasione. Una cena posso offrirgliela, se l'è meritata”. Bella reazione dopo il gol del vantaggio della Juve: “Dopo il gol preso, abbiamo subito avuto il pensiero di rivalsa per riprendere la partita. Siamo una squadra abbastanza positiva, ci sono situazioni in cui vai sotto e devi riprenderti subito”.