Giallorossi verso Messina ad... "alta velocità" Parole che piacciono molto ad Auteri, che le coniuga con intensità e atteggiamento

Per una volta niente aereo, ma più semplicemente il treno. Per essere precisi “Italo” ad alta velocità. Non sappiamo se c'è un ammiccamento al cammino del Benevento in campionato, certop è che quell'appellativo piace. E pure tanto. “Alta velocità”: è quello che Auteri chiede ai suoi, insieme all'intensità e all'atteggiamento. Tre parole che possono tenere a lungo i giallorossi nelle zone più nobili della classifica.

La giornata dei giallorossi, che si sono immortalati con più di un selfue a bordo di Italo, è iniziata abbastanza presto questa mattina, quando alle 9 hanno dato il via alla seduta di rifinitura all'Antistadio Imbriani. Partenza col pullman dallo stadio fino alla stazione di Salerno. E' lì che la squadra è salita su Italo, che attendeva per cominciare la sua corsa verso Villa San Giovanni: orario di partenza ore 12,45. Arrivo all'imbarco reggino alle 16,21. La comitiva giallorossa ha traghettato ed ha raggiunto l'albergo di Messina centro.

Domani mattina alle 13,05 è prevista la riunone tecnica con l'annuncio dell'undici di partenza, poi col pullman societario si raggiungerà il San Filippo “Franco Scoglio” dove alle 15 è fissata la sfida con la squadra di Giacomo Modica.

Al termine della partita, la squadra cambierà mezzo di locomozione, ritornando a Benevento proprio col pullman societario. Arrivo previsto intorno all'una e trenta.

Nella foto Berra e Agazzi durante il viaggio su Italo verso Villa San Giovanni