Per la Turris un punto di penalizzazione Per effetto della mancata fideiussione aggiuntiva

Un punto di penalizzazione qalla Turris per la storia della mancata fideiussione aggiuntiva dovuta per gli acquisti effettuati in estate. Ecco l'estratto del dispoitivo ai danni della società corallina: “... in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per aver entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori tecnici e direttori sportivi tesserati per la società S.S. Turris Calcio s.r.l.”. Per effetto della penalizzazione la Turris scende a 5 punti al penultimo posto in classifica.