Ciciretti riparte dalla serie D dell'Ospitaletto Il fantasista ex giallorosso ha firmato per la società bresciana

Riparte dalla serie D, dalla pianura Padana, anzi da un lembo della cosiddetta “Franciacorta”, terra di spumanti. Amato Ciciretti emigra nel bresciano dopo aver ripreso a giocare lo scorso anno nel Benevento. La sua nuova squadra si chiama Ospitaletto, un centro piccolo, di poco più di 14mila abitanti, in provincia di Brescia. E' una neo promossa in serie D, ma ha ambizioni da vendere. Una storia fatta per lo più di dilettantismo con la punta massima della C1 quando c'era Gino Corioni, il presidente che portò Baggio a Bologna.

Amatino dunque riparte dalle maglie “orange” dell'Ospitaletto, che è secondo nel suo girone B di serie D, un punto sotto al Desenzano. Un paio di firme importanti in questo raggruppamento: innanzitutto il rinato Chievoverona, poi anche la Pro Sesto che fu di Matteo Amdreoletti. Insomma il fantasista romano sceglie il Nord per riprovare a tornare in un calcio più consono alle sue qualità. L'augurio è che ci riesca.