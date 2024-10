Benevento, seduta a porte aperte: brilla Acampora Fermi precauzionalmente Manconi e Nunziante. Problema per Ferrara

E' un Benevento pimpante quello che si offre alla visione dei pochi tifosi che arrivano sugli spalti dell'Imbriani. Una squadra che ha voglia di cancellare la prestazione in chiaroscuro di Messina e che può contare su alcuni rientri davvero importanti. Su tutti quello di Gennaro Acampora. Che brilla di luce propria in tutte le esercitazioni del pomeriggio e poi si lascia andare a veri e propri pezzi di bravura nella partitella finale. Tocco di fino, botta di sinistro da lontano, conclusione a fil di palo. C'è tutto il suo bagaglio tecnico nei gol che segna nella seduta a porte aperte all'Antistadio. L'ultima parola spetterà a Gaetano Auteri, ma certo che un giocatore così si fa fatica a lasciarlo fuori, persino solo inizialmente. C'è anche Biagio Meccariello, che è reduce da un problema al soleo: sta bene e fa tutta la seduta ai suoi livelli. Non bisogna dimenticare che anche in mattinata la squadra si è allenata completando quella “doppia” che era stata programmata in settimana.

Inizialmente si allena con regolarità anche Ferrara, altro reduce da un problema muscolare. L'ex tarantino prende parte a tutte le esercitazioni, ma salta la partitella finale. Ha avvertito un affaticamento all'adduttore e lo staff medico ha preferito fermarlo per evitare altre problematiche. Ma c'è da dire che già dopo il trattamento il mancino di Vallo della Lucania stava decisamente meglio.

Sono rimasti fermi anche Nunziante e Manconi. Il portierino giallorosso avvertiva un lieve fastidio al ginocchio ed ha assistito a parte dell'allenamento da fuori. Manconi se n'è stato invece in panchina e poi dietro la porta seduto su un pallone. Entrambi sono stati risparmiati a scopo precauzionale, ma non dovrebbero avere nulla di preoccupante in vista della partita di domenica contro il Latina.

Dicevamo delle tante esercitazioni fatte su metà estensione del campo, in cui oltre ad Acampora, ha brillato Lamesta. L'esterno di Venaria Reale cresce di condizione e, cosa di non poco conto, in allenamento ha centrato quasi sempre il bersaglio. Da applausi una mezza girata al volo nella partitella finale che si è infilata in porta.

Bisogna dire che tutta la squadra è parsa in buone condizioni e il tecnico ha solo l'imbarazzo della scelta per tirare fuori l'undici da opporre ai pontini dell'ex Improta. Bene la difesa con i vari Berra, Capellini, Oukhadda e in più Meccariello e Tosca, che crescono e possono essere utili alla causa in qualsiasi momento. Bene a centrocampo dove Talia e Prisco sembrano intoccabili e cresce anche la condizione di Agazzi, con un Simonetti sempre utile. In avanti, assente Manconi, in fase conclusiva i più prolifici sono stati Starita e Carfora.

La squadra tornerà ad allenarsi domani alle 15 all'Antistadio.