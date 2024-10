Deferimento Taranto, tutto rinviato al 5 novembre La trattazione del giudizio rinviata tra quasi un mese

Il Tribunale Federale Nazionale ha rinviato al 5 novembre il giudizio sul deferimento del Taranto. Questo il Comunicato ufficiale del TFN: "Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire copia dell'accordo di natura economica intervenuto fra la società Taranto FC 1927 Srl e tesserato Mauro Semprini, onera la parte più diligente di provvedere al deposito di detto documento nel fascicolo telematico entro il 31 ottobre 2024 e rinvia la trattazione del giudizio all'udienza del 5 novembre 2024, ore 11:00, in modalità videoconferenza". Le previsioni degli addetti ai lavoro parlano di almeno 4 punti di penalizzazione per la squadra jonica.