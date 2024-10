"ConosciAMO" il Benevento" parte il 16 da Montefalcone Il progetto della società giallorossa prende corpo già dalla prossima settimana

E' tutto pronto per il primo dei 14 appuntamenti previsti di "conosciAMO il BENEVENTO". Ricordiamo che il progetto del Benevento Calcio (che si svolgerà da ottobre 2024 a giugno 2025) mira a promuovere il club giallorosso nei comuni della provincia, avvicinando la squadra alle comunità locali, con un'attenzione particolare verso gli studenti delle scuole.

Si apre, come abbiamo già avuto modo di annunciare, nel Fortore, a Montefalcone mercoledì 16 ottobre.

Il programma è già stato stilato. La delegazione del Benevento che prenderà parte alla giornata di manifestazioni sarà formata dal Club Manager Alessandro Cilento, dal direttore sportivo Marcello Carli, dal tecnico Gaetano Auteri e da calciatori Berra, Lamesta, Capellini, Nunziante e Prisco. Si spera anche nella presenza del presidente Oreste Vigorito, che ha tanto a cuore queste terre e i tifosi che vengono dalla provincia.

L'arrivo a Montefalcone (35 km da Benevento, 45 minuti di percorrenza) della delegazione è prevista per le 9,45 nella sala del Museo della Civiltà Contadina che è vicino alle scuole del centro fortorino. Dopo un “coffee break” è previsto intorno alle 10,10 l'incontro con gli studenti (ci saranno le riprese di Ottochannel e le foto di Mario taddeo) con una discussione che verterà sui valori del calcio e il ruolo del Benevento Calcio nel territorio. Al termine dell'incontro la delegazione andrà a pranzo presso il ristorante Dai Nobili a Montefalcone. Nel frattempo il resto della squadra sarà pronta alla partenza dallo Stadio Vigorito: il suo arrico a Montefalcone è previsto per le 14,50. Prima dell'amichevole prevista contro la squadra locale, ci sarà una cerimonia di apertura con taglio del nastro a cui parteciperanno con in loro interventi ilDott. Michele Leonardo Sacchetti, Sindaco di Montefalcone di Valfortore, l'Avv. Oreste Vigorito, Presidente Benevento Calcio, l'Avv. Mario Collarile, Delegato Provinciale CONI Benevento, la Dott.ssa Giuliana Tambaro, Vice Presidente Vicario C.R. Campania FIGC-LND, l'Arch. Vincenzo Lombardi, Delegato Provinciale Benevento FIGC-LND.

Alle 16 è previsto l'inizio della partita tra il Benevento Calcio e l'Asd Fc Montefalcone, che quest'anno partecipa al campionato di Terza categoria. A fine partita le foto e gli autografi con i tifosi.

Alle 18,30 la delegazione e la squadra giallorossa ripartiranno alla volta di Benevento.