Benevento-Latina, bilancio favorevole ai giallorossi La prima sfida il 7 ottobre del '51, l'ultima nello scorso campionato, il 22 aprile '24

Venti volte “contro” Benevento e Latina. I giallorossi l'hanno fatta quasi sempre da padroni: 10 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte. Un bilancio decisamente favorevole, soprattutto tra le mura amiche dove il Benevento ha vinto 7 volte su 10 e pareggiando le rimanenti 3. L'ultima apparizione al Vigorito nello scorso campionato, il 22 aprile del 2024: 4 a 0 il risultato per i ragazzi di Auteri, in gol con Lanini (31'), Bolsius (76'), Ferrante (80') e Ciano (rig. 92'). I 20 precedenti sono stati tutti giocati in C1, C2 e IV serie, fatta eccezione per la stagione di serie B 2016/17. All'andata al Francioni terminò 1 a 1 con vantaggio di De Vitis e pareggio all'88' di Pajac. Al Vigorito, nella gara di ritorno vinse il Benevento per 2 a 1: al vantaggio iniziale di Corvia, risposero Enrico Pezzi e Amato Ciciretti, che segnò il gol della vittoria quasi dalla linea di fondo.

La prima sfida risale addirittura al 7 ottobre del 1951, finì 4-2 per la squadra sannita che andò a segno con Labate (3'), Pugliese (9'), Pastore (10') e Sacconi (57'). Il Benevento si aggiudicò anche la sfida di ritorno il 17 febbraio del 1952 per 2-1.

Questa di domani sarà il 21° confronto in campionato tra le due squadre.

Nella foto l'ultimo gol in ordine cronologico segnato dal Benevento al Latina il 22 aprile '24: Ciano su rigore