Benevento, i "dubbi" di Auteri Il tecnico non scopre le carte e non dispensa certezze sull'undici iniziale: "Siamo in 16"

L'undici iniziale? Avvolto nel dubbio. Auteri non regala certezze. Neanche su Acampora, che pure in settimana è sembrato pronto a rientrare da protagonista. Gioca subito? Entra dopo? Il tecnico l'ha buttata sul meteo: “Acampora lavora con noi già da 8/10 giorni, ma con questo clima ancora caldo non so...”. Il meteo prevede circa 22 gradi per le 14. Una temperatura gradevole, non certo però da “cooling break”. Il tentativo di Auteri è sembrato più quello di voler nascondere la sua scelta che essere un reale problema. “Ci dobbiamo confermare, c'è convinzione, motivazione, alle tre del pomeriggio conta anche la gestione delle risorse. Ci sono 16 possibilità e questa è un'arma a nostro favore”. Bisogna essere comunque positivi: avere la possibilità di scegliere se far giocare o meno un elemento come Acampora fa intendere quanta qualità abbia il Benevento.

Auteri non si scopre neanche con Ferrara. Ma qui la scelta sembra più semplice: l'ex tarantino si è comunque fermato giovedì a fine allenamento, poi ha ripreso e ora sta bene. E' tra i convocati, ma non si può dire che sia al meglio.

Sono i due dubbi maggiori sull'undici di partenza. Ma se per Ferrara il cambio è praticamente scontato con la conferma di Viscardi sull'out sinistro e nulla accade in termini tattici, per Acampora la situazione è molto più complicata. Se Auteri sceglie lui, chi farà posto al trequartista napoletano? Dobbiamo per forza muoverci nel campo delle ipotesi. La logica direbbe che il giocatore deputato ad uscire dovrebbe essere Simonetti. Ma l'ex Ancona sta bene e il tecnico gli ha cucito addosso un ruolo che sembra vincente. E allora? Esce una punta? E quale delle tre? Lamesta sembra assolutamente intoccabile, il ballottaggio sarebbe tra Manconi e Perlingieri. Scelte complicate, insomma. E' scontato che a centrocampo sembrano inamovibili sia Prisco che Talia. Le opzioni sembra quelle che abbiamo anticipato.

LA FORZA DEL GRUPPO. I giallorossi e Auteri si sono ritrovati allo stadio Filippo Nardi. Il centrocampista giallorosso sta curando la rottura del crociato (8 agosto scorso) da poco più di due mesi. Ma sembra già pronto a ricominciare a correre. La sorpresa di rivederlo allo stadio ha fatto il paio con la richiesta da parte del giocatore di partecipare al ritiro dei compagni. E' una partita importante e lui vuole rimanere con la squadra. Un bel gesto, lo spirito di gruppo che si sublima.

La lista dei convocati contiene solo 24 giocatori (sul limite massimo di 26 ammessi dalla Lega Pro), Auteri ha rinunciato anche al terzo portiere Lucatelli.

Ecco la lista dei convocati.

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò

1 Nunziante Alessandro



DIFENSORI

20 Berra Filippo

96 Capellini Riccardo

32 Ferrara Antonio

6 Meccariello Biagio

27 Oukhadda Shady

3 Sena Francesco Pio

13 Tosca Alin

5 Veltri Angelo

25 Viscardi Angelo



CENTROCAMPISTI

17 Acampora Gennaro

21 Agazzi Davide

4 Prisco Antonio

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo

24 Viviani Mattia



ATTACCANTI

28 Borello Giuseppe

35 Carfora Lorenzo

73 Lamesta Davide

10 Lanini Eric

9 Manconi Jacopo

33 Perlingieri Mario

7 Starita Ernesto