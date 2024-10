Perlingieri raggiante: "Il gol lo cercavo da tempo" "E' il premio al lavoro e al sacrificio a cui mi sottopongo"

“Supermario” Perlingieri ha finalmente colpito... Alla prima stagionale è arrivata addirittura una doppietta, la prima tra i professionisti... “Sono molto contento che ne siano arrivati due tutti insieme, il gol lo cercavo da tempo, è un premio per il lavoro e il sacrificio. Mi sacrifico tanto, anche sul primo gol ho avuto un po' di fortuna, ma ero in fase di pressione, cerco sempre di stare corto con la squadra, di stare vicino ai reparti”.

Due gol e un assist, meglio di così...: “Meno male che Talia ha segnato, sono contento anche per l'assist. In campo, nello spogliatoio c'è un bel rapporto tra tutti. Anche in campo dialogavamo tantissimo, peccato per quell'azione nel primo tempo intriangolo con Lamesta: l'arbitro ha fischiato un fallo di mani inesistente, ma avevamo fatto una grande azione”.

Auteri ha un po' scherzato sulla prima doppietta in C, vietato montarsi la testa... “Il mister mi parla spesso, è molto severo nei miei confronti, lo ga per farmi stare sempre sul pezzo, ma ogni domenica mi schiera e mi dice di stare sereno. Sarò sempre dalla parte del mister”. La prossima si gioca a Potenza contro il Sorrento: “In trasferta basta un episodio e possiamo vincere come abbiamo fatto oggi”.