Sorrento-Benevento al "quarto anno" Mucera 40 partite tra i professionisti, ben 19 cartellini rossi

Sarà il quarto anno Giuseppe Mucera di Palermo a dirigere sabato pomeriggio la sfida del Viviani tra Sorrento e Benevento. Fischietto giovane che non ha mai diretto prima d'ora il Benevento. Una sola direzione per il Sorrento lo scorso anno a Teramo contro il Monterosi: vittoria dei laziali con gol su rigore di Umberto Eusepi. Mucera ha diretto finora 40 partite nei quattro anni di Lega Pro (un play off, Gubbio-Rimini, e un play out, Potenza-Monterosi lo scorso anno) con 16 successi delle squadre di casa, 14 pareggi e 10 vittorie in trasferta. Otto i rigori decretati, ben 19 le espulsioni comminate in 40 gare.

A Potenza sarà coadiuvato da Pio Carlo Cataneo di Foggia e Daniel Caldirola di Milano. Quarto ufficiale Leonardo di Mario di Ciampino.