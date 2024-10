L'amichevole in 3 tempi, il Benevento segna 9 gol. LE FOTO Tra i due tempi, Auteri fa disputare ai suoi una partitella di mezz'ora

Un'amichevole che non poteva avere un grande significato tecnico, ma comunque proficua per un allenamento sul sintetico. Una partita assai articolata, iniziata e terminata con l'amichevole tra Benevento e Montefalcone, ma con l'intermezzo di una partitella di mezz'ora tra due formazioni giallorosse nell'intervallo.

Auteri ha mischiato le carte già nel primo tempo che ha visto scendere in campo: Nunziante; Veltri, Meccariello, Avolio, Sena; Borello, Viviani, Acampora; Carfora, Starita, Manconi. Cinque reti in questa prima mezz'ora di gioco per i giallorossi, quelle di Borello, Veltri, Carfora, ancora Veltri e infine Acampora.

Nell'intervallo, come detto, Auteri ne ha approfittato per un'altra partitella di mezz'ora circa, che hanno disputato solo i suoi (una squadra in maglia rossa, l'altra in nero), che per la cronaca è stata decisa da una rete di Perlingieri.

Dopo questo intermezzo tutto giallorosso è risceso nuovamente in campo il Montefalcone per l'ultima mezz'ora della serata. E il Benevento ha segnato altri tre gol, due con Lanini e uno con Perlingieri. C'è stato anche una rete dei fortorini firmata da Leonardo Paoletti.