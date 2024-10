"ConosciAMO BENEVENTO" è subito vincente. TUTTE LE FOTO Una giornata speciale per la comunità fortori, per la squadra giallorossa e il presidente Vigorito

Echi di una giornata vissuta intensamente nel centro più alto del Sannio beneventano. Montefalcone ha un'altitudine di 830 metri sul livello del mare e 1.292 abitanti (rilevazione del luglio 2023), due musei (oltre a quello civico, particolare quello della civiltà contadina) e ritrovamenti archeologici risalenti al IV secolo a.C. Ora ha anche un invidiabile impianto di calcio, con un fondo in erba sintetica di ultima generazione e una tribuna degna di tal nome. Il nuovo campo comunale ristrutturato e riconsegnato alla popolazione del posto si chiama “A' Ren”.

La giornata vissuta dal Benevento Calcio nel centro fortorino è stata particolare e pregnante. La partecipazione dei bambini dell'Istituto comprensivo, le loro domande, quei cartelli che sono stati la “copertina” della visita della squadra giallorossa: “Siamo di Montefalcone, vi accogliamo con il nostro grande cuore”. Parole semplici, tipiche dei bambini che hanno partecipato con entusiasmo alla loro prima “conferenza stampa baby”. I valori dello sport scritti con mano leggera, corredata da disegnini che fanno intendere il piacere della partecipazione. “Lo sport unisce” e a corredo gli stemmi del Benevento e del Montefalcone, più giù anche lo scudetto tricolore. “La regola nello sport è fondamentale, chi la rispetta può volare”, una frase di grande impatto, che assume ancora più valore proprio perchè scritta da bambini delle scuole primarie.

Una giornata da ricordare per gli abitanti del centro fortorino, che hanno affollato la nuova tribunetta dell'impianto di calcio, una giornata in un luogo dell'anima per il presidente Oreste Vigorito, che ha ricordato quando per la prima volta arrivò a Montefalcone per impiantare uno dei suoi primi parchi eolici. “Senza quell'esperienza forse non avrei fatto il presidente del Benevento, era doveroso iniziare da qui”.

“ConosciAMO Benevento” ha dunque preso il via, centrando subito tutti i suoi obiettivi, che mirano ad avvicinare sempre di più la squadra giallorossa alle comunità locali e particolarmente agli studenti delle scuole. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 6 novembre: si torna a San Giorgio la Molara, dove meno di un mese fa il maltempo impedì di mettere in scena l'amichevole tra la squadra locale e quella giallorossa. Giovedì 5 dicembre sarà la volta di Montesarchio.