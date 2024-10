Serie C, oggi 5 sfide di grandi emozioni Spiccano Foggia-Catania e Trapani-Audace Cerignola

Tre partite alle 15, una alle 17,30 e l'ultima alle 19,30. Lo “spezzatino” del girone C di serie C vive una domenica intensa con le inseguitrici del Benevento che sperano di poter accorciare di nuovo le distanze dopo l'allungo di ieri della strega. Allo Zaccheria si giocherà in un ambiente surreale dopo la morte dei tre tifosi avvenuta in un incidente stradale al ritorno dalla trasferta di Potenza. C'è rivalità tra satanelli ed etnei, con la squadra di Toscano che dovrà ancora fare a meno di Sturaro, Di Tacchio, De Rose e Celli, con problemi evidenti a centrocampo.

Sempre alle 15 toccherà anche al Cerignola, che sarà di scena a Trapani. Sfida d'alta classifica, anche se Raffaele predica di non guardare affatto la graduatoria. Aronica, ds parte sua, medita il lancio in attacco di Udoh (insieme a Kanoutè e Lescano), che lo ha salvato domenica scorsa dalla sconfitta contro il Messina. Terza sfida del primo pomeriggio a Biella dove contro la Juventus di Montero sarà di scena l'Avellino di Biancolino. Lupi ancora senza Armellino, Rocca e Toscano, ma con un Patierno in più che in attacco farà coppia con Russo. Juventus Next Gen alla ricerca di un riscatto: «Da questo periodo si esce con il lavoro, con la fiducia e con l’unione del gruppo e la voglia di volerne uscire tutti insieme. Adesso la squadra si sta davvero completando, stanno rientrando tutti, recuperiamo anche gli infortunati, ci sarà più scelta. Ma quello che può cambiare le cose è la fiducia e la voglia di crederci. I miei e nostri obiettivi non sono cambiati, perché vedo allenarsi la squadra tutti i giorni».

Quarta partita alle 17,30 tra Messina e Monopoli. I pugliesi continuano ad affrontare un momento di emergenza: mancheranno l'infortunatoAngileri,Ferrini, costretto da diverso tempo ai box, Miceli, Bizzotto e Fazio. Out pure Calvano.

Alle 19,30 si chiude con Crotone-Taranto, sfida drammatica per la salvezza.

Nella foto Aronica, tecnico del Trapani