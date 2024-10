Il derby con la casertana al quarto anno Zanotti Ha già diretto il Benevento nello scorso campionato contro il Brindisi

Il derby con la Casertana sarà diretto dal “quarto anno” Andrea Zanotti di Rimini. Per lui 43 partite in Lega Pro, con 17 vittorie delle squadre di casa, 18 pareggi e 8 vittorie delle formazioni in trasferta. Sono 6 i rigori decretati, 11 i cartellini rossi comminati.

Nello scorso campionato ha diretto Benevento-Brindisi del 4 febbraio '24 (2-0, Lanini e Starita). Sarà coadiuvato da Stefano Franco di Padova e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Quarto ufficiale Domenico Leone di Barletta.