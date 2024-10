Benevento, Auteri studia le mosse per il derby Il tecnico chiamato a fare le scelte giuste in un organico vasto e competitivo

Il primo week end senza notturne: solo 3 le partite che inizieranno alle 17,30 e che almeno nel finale avranno bisogno della luce dei riflettori. Le altre sono programmate nel primo pomeriggio.

Il Benevento gioca domenica al Vigorito alle 15,30. Ci sarà qualche disagio, il derby con la Casertana richiede prudenza, alcune strade saranno chiuse. La speranza è che questo non provochi defezioni negli sportivi che avranno una tentazione in più per restare a casa: la diretta televisiva su Rai2. E' il prezzo che si paga per avere più sicurezza. L'alternativa è vietare le trasferte quando nascondono un rischio elevato. Ma così è un calcio a.. metà.

Sul fronte sportivo siamo ormai agli sgoccioli della preparazione. Auteri ha solo l'incombenza di fare le scelte migliori con una bella rosa a disposizione, in cui la sola qualità non è l'abbondanza.

Che il tecnico ragioni anche sulle prossime partite ravvicinate non è credibile. Don Gaetano si concentra su una partita per volta e in ogni caso la prima da giocare è sempre quella più importante.

Anche l'ultima seduta di questo pomeriggio ha confermato la condizione ottimale del gruppo.

La squadra, tornata all'Imbriani, ha svolto “attivazione tecnica, esercitazioni per la conclusione a rete, esercitazioni tecnico-tattiche per reparti, una partita finale e, a seguire, lavoro defaticante”.

I giallorossi stanno tutti bene, nessuno ha timbrato il cartellino, se si escludono Nardi e Pinato alle prese con il recupero post operatorio. Anche Viscardi che aveva accusato in avvio di settimana un lieve affaticamento ai flessori si è allenato regolarmente. E' evidente che nelle scelte conteranno anche i dettagli. Ferrara potrebbe essere preferito al compagno per la maggiore propensione al gioco offensivo, ma anche per quei giorni in più di allenamenti regolari.

E' inutile ripeterlo: il dubbio più amletico per Auteri è il ritorno in campo dal primo minuto di Gennaro Acampora. Il trequartista napoletano è decisamente in crescita e sembra pronto a fare di nuovo la sua parte alla grande. Il tecnico non vorrebbe rompere gli equilibri trovati, ma ha già le soluzioni per far sì che la presenza di Acampora in campo sia una possibilità di migliorare ancora il tasso tecnico della squadra. Difficile ipotizzare chi possa fargli posto, fermo restando che appare davvero difficile che il tecnico possa fare a meno di Simonetti, che al di là di caratteristiche assolutamente diverse, sembra quello che maggiormente impersona il gioco del napoletano.

L'obiettivo per i giallorossi sarà come sempre la vittoria in una settimana che non fa pensare a grosse sorprese, ma che è il preludio al tour de force col turno infrasettimanale. Difficile prevedere come la Casertana affronterà il derby. Il 4-2-3-1 di Iori potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più prudente. Da monitorare Heinz, Bacchetti e Damian, tutti portatori di qualche problema fisico. Scardinare il fortino dei falchetti sarà come sempre la missione dei giocatori giallorossi: Manconi, Perlingieri e Lamesta (ma anche Lanini e gli altri) sono pronti a rendere difficile il pomeriggio di Zanellati (giù “bucato” un paio di anni fa da Manconi in un Albinoleffe-Giana Erminio).

Domani mattina, dopo la sessione di allenamento, ci sarà la conferenza stampa del tecnico Gaetano Auteri, trasmessa in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre oltre che in streaming su www.ottochannel.tv a partire dalle ore 13:00.