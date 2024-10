Tra Monopoli e Trapani pari col batticuore I pugliesi arrivano a quota 19, I siciliani a 18. Pari anche tra Cavese e Potenza

L'undicesima giornata si è aperta con una sfida al cardiopalmo tra Monopoli e Trapani. Roba per cuori forti, visto l'epilogo a sorpresa. La sfida tra due squadre che navigano nei quartieri alti della classifica è stata abbastanza condizionata dalla direzione del “rumeno” di Pordenone Bogdan Sfira. Il rigore assegnato al Trapani al 39' pt con cponseguente espulsione di Cristallo ha lasciato più di un dubbio. Monopoli sotto di un gol e in dieci per tutta la ripresa. I giochi sono sembrati chiusi alla mezz'ora della ripresa quando Udoh in contropiede ha infilato nella porta monopolitana il secondo gol. Ma la squadra di Colombo non si dà mai per vinta e così al primo di recupero è riuscita a ridurre le distanze con un gol di Vasquez. A quel punto mancavano meno di 5' per le speranze dei pugliesi che si sono riversati in massa nell'area trapanese. Proprio all'ultimo alito di partita Sfira ha pareggiato i conti dei rigori e ne ha assegnato uno al Monopoli. Dal dischetto ancora Vasquez nomn ha sbagliato ed ha colto un pari su cui nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Deve mordersi i gomiti il Trapani, che non ha saputo capitalizzare i piccoli favori ricevuti. Esulta il Monopoli che per ora mantiene il secondo posto a quota 19.

Nell'altra partita del primo pomeriggio il Potenza ha colto un buon pari a reti bianche al Simonetta Lamberti di cava, dove sulla panchina esordiva l'ex giallorosso Enzo Maiuri.