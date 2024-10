Benevento, Nunziante prolunga fino al 2027. LE FOTO La società giallorossa blinda ulteriormente il giovane portiere giallorosso

Più che un prolungamento di contratto è un attestato di stima verso un giovane giallorosso che promette di fare una carriera splendida. Il Benevento ha prolungato di un altro anno l'accordo con Alessandro Nunziante, classe 2007, che è riuscito a prendersi la scena nel Benevento, come portiere più giovane del panorama professionistico nazionale. I numeri parlano da soli: 6 clean sheet su 11 partite, appena 5 gol subiti, in quella che è la migliore difesa del campionato. Il giovane foggiano, blindato ulteriormente dalla società giallorossa, ha prolungato fino al 30 giugno 2027, anno in cui avrà appena 20 anni.

Nelle foto in alto Nunziante è con i suoi procuratori. In basso con i suoi familiari