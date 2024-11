Un arbitro giovane per Benevento-Turris E' il secondo anno Ursini di Pescara: appena 15 partite dirette in Lega Pro

A dirigere Benevento-Turris di lunedì sera è stato chiamato un arbitro giovanissimo, Cristiano Ursini di Pescara, “secondo anno” nella Can C. Ursini ha 30 anni è nativo di Loreto Aprutino ed è un informatore medico scientifico: nella sua breve carriera in Lega Pro ha diretto complessivamente 15 partite con un bilancio di 5 vittorie delle formazioni di casa, 5 pareggi e 5 sconfitte delle squadre in trasferta. In 15 partite ha decretato 4 rigori e comminato 2 espulsioni. Ovviamente non ha mai diretto prima d'ora la squadra giallorossa: in questa stagione ha “fischiato” alla prima in Juventus-Cerignola, alla quarta in Latina-Foggia e alla sesta in Casertana-Taranto.

A Benevento sarà coadiuvato da Michele Colavito di Bari e Alessandro Cassano di Saronno. Quarto ufficiale Alessandro Papagno di Roma 2.