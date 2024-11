Benevento, Perlingieri di nuovo in gruppo Nonostante un filo di stanchezza in qualche elemento, sono tutti disponibili

Perlingieri di nuovo in gruppo, nessuna defezione nel resto della squadra. Anche se qualche acciacco qua e là si avverte dopo aver giocato tanto in questo ultimo periodo.

Per dirla alla “Catalano”, è sempre meglio avere tutti a disposizione che accusare delle defezioni.

Così l'unico problema rimane la scelta dell'undici iniziale. Qualche avvicendamento sembra quasi fisiologico. Perchè anche nel finale di Crotone qualche elemento ha avvertito un po' di stanchezza. Ma non ci sarà nulla di preordinato, Auteri avrà sotto controllo i suoi fino all'ultimo e poi deciderà chi dovrà iniziare il derby con la Turris. Grosse sorprese non si prevedono, forse Capellini potrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa al posto di Tosca, apparso un po' sotto tono contro i pitagorici. In quanto a Perlingieri, considerato che già oggi si è allenato regolarmente e avrà altre due sedute a disposizione (domani e lunedì mattina) sembra probabile che torni al suo posto, al centro dell'attacco, contro i corallini.

La seduta mattitina ha previsto “defaticamento per chi ha giocato contro il Crotone, per tutti gli altri invece, attivazione con tecnica, esercitazioni per la conclusione a rete, possesso palla a tema 6vs6, una partita e scarico finale”.

Domani nuova seduta mattutina di allenamenti, mentre a partire dalle 17 è in programma la conferenza stampa di mister Gaetano Auteri, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv.