Benevento, settimana di allenamenti sul sintetico Dopo San Giorgio la Molara, previste due sedute all'Avellola

Quella di sabato a Picerno alle 17,30 sarà la seconda partita stagionale del Benevento su un fondo in sintetico. E' ovvio dunque che la squadra giallorossa svolga i suoi allenamenti su un terrenod ella stessa superficie. Si inizia oggi con la trasferta a San Giorgio la Molara nell'ambito dell'iniziativa “conosciAMO il BENEVENTO”. Molti ricorderanno che lo scorso 17 settembre il Benevento si era già recato nel centro fortorino dove era riuscito a partecipare alla cerimonia di inaugurazione alla presenza autorevole del Ministro Abodi. Ma il maltempo non aveva consentito di disputare la programmata amichevole coi giallorossi di Auteri. Così la società ha inserito di nuovo la tappa di San Giorgio dopo quella di Montefalcone. La lunga giornata si aprirà con l'incontro con gli alunni delle scuole, ma indubbiamente il clou sarà la partita prevista alle 15 sul sintetico di ultima generazione del nuovo campo di San Giorgio la Molara.

C'è da dire che il Benevento ha già ripreso ad allenarsi questa mattina all'Imbriani. Dopo il match di ieri sera contro la Turris “l'allenamento di ripresa, per chi non ha giocato, è stato caratterizzato da attivazione tecnica, lavoro di tipo intermittente, partita 6vs6 su spazio ridotto e scarico finale”. E' stata (e sarà) l'unica seduta sull'erba naturale. Oltre a quella di domani a San Giorgio la Molara, il Benevento ne sosterrà altre due al campo Avellola. Giovedì nel pomeriggio, alle 14,45, venerdì 8 di mattina alle 10,45. La partenza per Picerno è prevista nel pomeriggio sempre di venerdì alle 16.

Sabato con la partita al Donato Curcio prevista per le 17,30 ci sarà spazio anche per un risveglio muscolare intorno alle 11 del mattino.

Nella foto il campo di San Giorgio la Molara il giorno dell'inaugurazione lo scorso 17 settembre con il Ministro Abodi