Tfn, -4 al Taranto: ecco la nuova classifica La squadra tonica torna ultime in classifica

Il Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 novembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7345 /214pf23- 24/GC/blp del 20 settembre 2024 nei confronti dei sigg.ri Salvatore Alfonso e Massimo Giove, nonché nei confronti della società Taranto FC 1927 Srl, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - al sig. Salvatore Alfonso, mesi 4 (quattro) di inibizione; - al sig. Massimo Giove, mesi 4 (quattro) di inibizione; - alla società Taranto FC 1927 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Per effetto della sentenza, questa la nuova classifica del girone C di serie C.

Benevento 29;Audace Cerignola 25;Monopoli eGiugliano 23;Avellino 22;Potenza 21;Catania (-1) eSorrento 20;Picerno eTrapani 18;Cavese 17;Crotone 16;Team Altamura 15;Casertana eTurris (-1) 13;Latina 11;Foggia 10;ACR Messina 10;Juventus Next Gen 7 ;Taranto (-4) 6.