Un arbitro giovane per Picerno-Benevento E' un "terzo anno" della sezione di Bari

Sarà il “terzo anno” Valerio Vogliacco di Bari a dirigere sabato pomeriggio la sfida al Curcio tra Picerno e Benevento. Un direttore di gara giovane, che non ha mai diretto finora il Benevento. In Lega Pro Vogliacco ha diretto 27 partite, con 12 vittorie delle squadre di casa, 9 pareggi e sei vittorie delle formazioni in trasferta. Il fischietto barese ha decretato finora 8 rigori e comminato 6 espulsioni. Nel girone meridionale quest'anno ha diretto Avellino-Casertana (5-0) alla nona e Catania-Latina (0-1) all'undicesima.

A Picerno sarà coadiuvato da Rodolfo Spataro di Rossano e Daniele De Chirico di Molfetta. Quarto ufficiale Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.