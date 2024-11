Pastina, c'è la rescissione del contratto Su di lui grava ancora una squalifica di 12 mesi (più altri 12 commutati in pene alternative)

Per Christian Pastina (Battapaglia 15 febbraio 2001), avventura finita in giallorosso dopo 29 partite in serie C, 24 in B e 3 in A, già capitano della Primavera e da sette stagioni col Benevento nelle cui fila ha fatto la classica trafila delle giovanili. La disavventura delle scommesse gli ha procurato per ora 12 mesi di squalifica più altri 12 commutati in pene alternative (ha l'appello a dicembre), gli stessi che aveva ancora in essere nel contratto con la società sannita. Oggi è arrivata la rescissione dell'accordo. Questo il comunicato della società giallorossa: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo consensuale della rescissione del contratto con il calciatore Christian Pastina.Il Club sannita ringrazia Christian e gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali”.