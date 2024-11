Benevento, piccoli problemi per Ferrara e Manconi Lo staff medico li sta gestendo: l'impressione è che sabato ci saranno entrambi

Dopo il test sul sintetico di San Giorgio la Molara, stamattina il Benevento è andato ad allenarsi nella “casa” del suo settore giovanile, ovvero al Campo Avellola. Lo scopo è semplice: abituarsi in fretta alle misure ristrette del campo di Picerno e soprattuto ai rimbalzi del pallone sull'erba sintetica, certamente differenti da quelli che avvengono sul fondo naturale. Il “Donato Curcio” è per antonomasia il campo più piccolo della serie C, ma il fondo non è dei peggiori, anche se l'erba sintetica rende il controllo più problematico.

Ad Auteri in fondo l'erba artificiale non dispiace del tutto. Perchè quando la sua squadra gioca in velocità e col pallone rasoterra, il controllo può persino essere più facile di quello richiesto sull'erba naturale.

Il gruppo giallorosso, fatta eccezione ovviamente per Nardi e Pinato, che saranno ancora per un po' lontani dai campi di gioco è pressoché al completo. Piccoli problemi hanno avuto Ferrara e Manconi: lo staff medico li sta gestendo e tutto lascia supporre che saranno enrambi disponibili per la sfida di sabato in Lucania. In ogni caso sarebbero belli e pronti Viscardi e Lanini, che hanno le qualità per non far rimpiangere le eventuali assenze dei due compagni.

Sul sintetico di via Avellino igiallorossi hanno svolto “attivazione con lavoro di pre forza e forza esplosiva, riscaldamento tecnico, esercitazioni tecnico tattiche 10vs10 su aree di gioco differenti e scarico finale”.

Difficile che Auteri pensi a degli avvicendamenti, si fida del gruppo ristretto che ha portato la squadra in vetta alla classifica ed appare più che probabile che molte scelte saranno in linea con le partite giocate nelle ultime giornate.

Domani, sempre alle 10,45 Auteri terrà l'ultima seduta di allenamento prima della partenza per Picerno, che avverrà nel pomeriggio alle 16.

Partenza che sarà preceduta alle 15,30 dallaconferenza stampa di mister Gaetano Auteri, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv.