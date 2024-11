Juventus Next Get, esonerato Montero: torna Brambilla Squadra affidata di nuovo al tecnico che ha iniziato la stagione a Foggia

Paolo Montero non è più l'allenatore della Juventus Next Gen: la società bianconera neha ufficializzato l’esonero.Questo il Comunicato della Juventus:“Il Club desidera confermare che Montero, i suoi valori e la sua esperienza, maturata come campione in campo prima e come tecnico poi, saranno sempre di casa alla Juventus e che, di conseguenza, la Juventus sarà sempre casa sua”. Al posto del tecnico uruguaiano è già pronto Massimo Brambilla: per luisi tratta di un ritorno dopo la parentesi nel Foggia.