Benevento, pomeriggio promozionale: prima Apollosa poi l'Autoscuola Petrillo La squadra si è allenata stamattina regolarmente all'Antistadio Imbriani

L'Avellino si blinda (da oggi allenamenti a porte chiuse al Partenio), il Benevento continua senza remore la sua attività promozionale in provincia e con gli sponsor. Stamattina i giallorossi si sono allenati all'Imbriani, nel pomeriggio andranno ad Apollosa per l'inaugurazione del campo “Calione”, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione con il fondo in erba sintetica e un nuovo impianto di illuminazione. La squadra giallorossa prenderà parte alla cerimonia inaugurale scendendo sul campo di gioco, poi lascerà spazio alla Primavera per la rituale amichevole, che sarà suddivisa in due tempi di 40 minuti. Nel primo i giallorossini di Iezzo affronteranno l'Asd Apollosa, nella ripresa cambierà lo sparring partner che sarà la Polisportiva Apollosa.

Alle 18 è invece programmata la visita presso uno degli sponsor della società giallorossa, l'Autoscuola Petrillo, sita in via Meomartini 59 a Benevento e in Viale Europa a Pietrelcina. Sarà presente una delegazione di giocatori giallorossi formata da Lamesta, Carfora, Ciurleo e Avolio.